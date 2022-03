Elisson steuert neun Tore zum Erfolg bei

Pokalsieger TBV Lemgo feiert am Donnerstag einen 31:27 (18:15)-Auswärtssieg beim TSV Hannover-Burgdorf. Der Isländer Bjarki Mar Elisson war mit neun Toren der beste Werfer der Lipper.

Handball-Bundesliga: TBV Lemgo siegt in Hannover-Burgdorf 31:27

Melsungens Arnar Freyr Arnarsson (l) und Elvar Örn Jonsson (r) verteidigen am Wurfkreis gegen den Hamburger Nicolai Theilinger.

Tabellenschlusslicht GWD Minden unterlag dagegen ebenfalls am Donnerstag im eigenen Stadion den Rhein-Neckar-Löwen mit 31:33 (13:15). Die Mannheimer feierten nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie damit wieder einen Erfolg. Für Trainer Ljubomir Vranjes war es der erste Sieg mit den Löwen, die sich vorübergehend auf Platz zehn verbesserten. Den entscheidenden Treffer der Mannheimer erzielte der erst 17 Jahre alte Linksaußen David More.

Die MT Melsungen gewann 26:22 (14:9) gegen den HSV Hamburg. Die Partie begann mit 45-minütiger Verspätung, da der Bus der Hanseaten wegen einer kurzfristigen Autobahnsperrung im Stau gesteckt hatte. MT-Geschäftsführer Axel Geerken war sauer: «Es ist ärgerlich, zu einem Spiel zu spät zu kommen. Unsere Lunte ist nicht unbedingt lang», sagte er bei Sky. Das Hinspiel in Hamburg war wegen eines Notfalls im Publikum erst unterbrochen, dann abgebrochen und schließlich neu angesetzt worden.

Der TVB Stuttgart und die HSG Wetzlar trennten sich 26:26 (10:12).