„Lokal in die Puschen kommen“

So bietet der Präventionsrat gemeinsam mit dem Facharzt für Kinderchirurgie Dr. Ali Mahdi am Samstag, 27. November, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr eine Corona-Impfaktion an, die in den Praxisräumen von Dr. Mahdi, Lemförder Straße 2, stattfinden wird. Geimpft wird ausschließlich mit Biontech-Impfstoff für Erstimpfungen ab zwölf Jahre, Zweitimpfungen und die dritte Booster-Impfung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar