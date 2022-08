Löschgruppen Dielingen freut sich auf Feier zum 100-jährigen Bestehen

Strohpuppen werben für Tag der offenen Tür in Stemwede

Stemwede

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Feuerwehrwesens in Dielingen lädt die Löschgruppe Dielingen/Drohne für Sonntag, 11. September, ab 10 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ in das 2019 neu errichtete Gerätehaus, In der Toplage 1, ein.