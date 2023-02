Lübbecke: Amt Pro Arbeit sucht Freiwillige für  Modellprojekt

Wer selbst Erfahrungen mit Sucht oder psychischen Erkrankungen gemacht hat, kann in dem Modellprojekt „BEA - Beraten, Ermutigen, Assistieren“ des Amtes Pro Arbeit anderen Betroffenen helfen. Das Jobcenter sucht weitere Freiwillige.

Denn ihre gesundheitliche Situation macht es den Betroffenen schwerer, wieder ins Berufsleben vermittelt zu werden. Hauptziel des Projektes ist es, die Lebensqualität der Betroffenen individuell zu verbessern, um sie auf langfristige Sicht wieder erwerbsfähig zu machen. Thematisiert werden innerhalb der einjährigen Teilnahme Lebensbereiche wie beispielsweise Gesundheit, Wohnen oder soziale Beziehungen. Das Projekt läuft seit Dezember 2019.

BEA-Begleitungen sind aktiv

Als wichtige Säule werden im Projekt sogenannte „BEA-Begleitungen“ eingesetzt. Dies sind ehramtlich Helfende, die selbst Erfahrungen im Bereich der Sucht- oder psychischen Erkrankungen haben und deren Situation heute stabil ist. Als BEA-Begleitungen wollen sie den Teilnehmenden ein motivierendes Vorbild sein und sie dabei unterstützen, den Alltag neu zu gestalten, neue Ziele zu finden und diese umzusetzen. Dabei begleiten und unterstützen sie die Teilnehmenden beim Aufbau eines eigenen Netzwerkes in Zusammenarbeit mit dem Prozessmanagement des Jobcenters.

Eine BEA-Begleitung sagt dazu: „Ich hätte mir damals gewünscht, so etwas wie eine Vertrauensperson gehabt zu haben, mit der ich hätte reden können, die mir zuhört, mich versteht und mich in meiner schwierigen Situation begleitet und unterstützt. So jemand möchte ich nun sein und den Teilnehmenden helfen, damit sie nicht ähnliches durchmachen müssen.“

23 Ehrenamtliche bereits im Einsatz

Seit Projektbeginn haben bereits 23 Ehrenamtliche diesen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag geleistet und hierbei auch gegenseitige Wertschätzung erfahren. Alle BEA-Begleitungen erhalten im Vorfeld eine zertifizierte Qualifizierung. Außerdem bekommen sie für ihre Tätigkeit im Projekt eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Ehrenamtspauschale. In zwei Fällen gelang es sogar, dass ehemalige Teilnehmende im Anschluss an das Projekt selbst als BEA-Begleitung aktiv wurden.

Für das Projekt sucht das Amt Pro Arbeit Jobcenter weitere Ehrenamtliche, die anderen helfen möchten. Der nächste Qualifizierungslehrgang beginnt im April 2023. Wer Interesse hat, das Projekt als BEA-Begleitung aktiv zu unterstützen, kann sich an den Projektkoordinator David Bergmann im Amt Pro Arbeit Jobcenter wenden. Er ist erreichbar unter Telefon 0151/74123480 oder per E-MAil an: [email protected] Weitere Informationen im Internet unter https://www.modellvorhaben-rehapro.de.