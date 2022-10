Lübbecke: Kardiologen spenden Material für Herz-OPs in der Ukraine

Operieren, wenn die Sirenen schrillen und Raketeneinschläge drohen: Für den Herzspezialisten Dr. Dmytro Besh aus Lemberg in der Westukraine ist das seit Monaten Alltag. Bei einem Besuch in Lübbecke hat der 38-Jährige von seiner Arbeit erzählt und gespendetes OP-Material von Dr. Krzysztof und Dr. Pujdak in Empfang genommen.

Dr. Dmytro Besh (Mitte) aus Lemberg freut sich über neues Material für Herzoperationen in seiner ukrainischen Heimat. Die Kardiologen Dr. Krzysztof und Dr. Anna Pujdak, die in Lübbecke und Herford praktizieren, haben die Spenden eingeworben.

Im Besprechungszimmer der kardiologischen Praxis von Dr. Anna Pujdak in der Lübbecker Niedernstraße stapeln sich Päckchen mit Stents, Ballons oder Schirmchen auf dem Tisch. Die feinen und wertvollen Medizinprodukte sind Spenden von Herstellerfirmen und kommen bei der Infarktbehandlung oder bei angeborenen Herzfehlern zum Einsatz. 3000 Euro etwa kostet ein Schirmchen - ein hauchdünnes Drahtgeflecht, etwas größer als ein Zwei-Euro-Stück, das Löcher in der Herzkammerwand verschließen kann, in das Herzgewebe einwächst und sehr verträglich für die Patienten ist. Sie können ganz normal weiterleben. „Schon Samstag habe ich einen OP-Termin und werde eines dieser Schirmchen einpflanzen“, berichtet Dmytro Besh. Seine Warteliste ist noch lang.

Kardiologe aus Lemberg in Lübbecke

Der Kardiologe aus Lemberg ist dieses Mal selbst nach Lübbecke gekommen, um zwei Paletten mit OP-Material, das Hersteller gespendet haben, mit in seine umkämpfte Heimat zu nehmen. Dazu kommt weiterer OP-Bedarf sowie frisch abgelaufene Präparate aus Kliniken oder von Geldspenden gekaufte Medikamente. Was nicht ins Auto passt, kommt auf den Dachgepäckträger. Das meiste Material wird in der Lemberger Klinik, einer der drei größten Krankenhäuser der Ukraine, sehnlichst erwartet, anderes wird an andere Krankenhäuser weitergegeben. „Ein gespendeter Defibrillator hat bereits zwei Menschenleben an der Front gerettet“, erzählt Dr. Besh von einem Bekannten, der als Arzt in einem mobilen Militärhospital Dienst tut. Der Krieg ist auch in Lemberg immer präsent.

Dr. Anna Pujdak zeigt ein Schirmchen, das über Katheter eingesetzt werden kann und Herzlöcher schließt. Foto: Friederike Niemeyer

Dr. Krzysztof Pujdak ist leitender Oberarzt am Klinikum Herford. Der erfahrene Kardiologe gibt seit Jahren international Seminare in neuen sogenannten interventionellen Prozeduren am Herzen, also minimalinvasiven OP-Methoden wie etwa das Einsetzen von Schirmchen mittels Katheter über die Leiste. Auch in Lemberg ist er gewesen und hat sich von den enormen Fortschritten der dortigen Medizin in den vergangenen zehn Jahren überzeugen können. Dr. Besh hat er dabei als außerordentlich talentiert erlebt, schildert Pujdak.

Lieferketten für Krankenhäuser zusammengebrochen

Als der Krieg ausbrach, seien in der Ukraine die Lieferketten auch für Krankenhäuser zusammengebrochen. „Und niemand hat mehr an Herzinfarkte gedacht, alle Hilfe konzentrierte sich auf Verletzte“, sagt Pujdak. In Lemberg stiegen derweil die Patientenzahlen, weil viele Menschen aus der Ostukraine dorthin flüchteten. Als der Anruf von Dmytro Besh mit der Bitte um Hilfe kam, war es für das aus Polen stammende und in Hüllhorst lebende Kardiologen-Ehepaar (beide 45) eine Selbstverständlichkeit, ihre Kontakte einzusetzen, um an OP-Material zu kommen. Seit März gingen etliche Lieferungen auf verschiedenen Wegen nach Warschau und dann nach Lemberg - Gesamtwert etwa 150.000 Euro. Dr. Krzysztof Pujdak: „Es ist schön zu sehen, wie das, was in Lübbecke losgeschickt wurde, zwei Wochen später in der Ukraine mit Freude ausgepackt und eingesetzt wird.“ Er dankt vielen Spendern und Unterstützern wie Reifen Babacan oder der Spedition Schröder.

Krankenhaus mit 1800 Betten

Wie Dr. Dmytro Besh erzählt, würden in seinem 1800 Betten zählenden Krankenhaus dank der Zusammenarbeit mit dem Herforder Oberarzt auch viele Kinder mit Herzfehlern operiert. Das gespendete OP-Material sei zudem für Notfälle sehr wichtig, wenn es um akute Lebensrettung ginge. Besh arbeitet unermüdlich dafür, dass trotz des Krieges so viel wie möglich operiert wird. Dabei kann es auch schon mal sein, dass ein großer Stromausfall das Abstellen der Geräte notwendig macht - vor zwei Wochen erlebt, als eine russische Rakete unweit des Krankenhauses einschlug. „Unsere Notstromaggregate können so etwas leider nur kurzzeitig überbrücken“, sagt Besh und fügt an: „Wir versuchen einfach weiter, unsere Arbeit zu machen.“

Vor Jahren haben sich Dr. Pujdak und Dr. Besh bei einer Fortbildung kennengelernt. Foto: Dr. Pujdak

Vier- bis fünfmal am Tag Sirenenalarm

Was das bedeutet, schildert der Herzspezialist dann: Vier- bis fünfmal am Tag gibt es in Lemberg Sirenenalarm, manchmal nur für fünf Minuten, manchmal über Stunden. „Ich mache dann einfach weiter. Ich kann nicht jedes Mal unterbrechen, in den Keller laufen und die Patienten auf dem OP-Tisch liegen lassen.“ Manche Kollegen in Frontnähe würden in solchen Situationen Musik laut stellen, um die Bombeneinschläge nicht zu hören.

Spenden aus Lübbecke werden in Lemberg ausgepackt. Foto: Dr. Pujdak

Seine langwierige Reise von Lemberg nach Lübbecke empfindet Dr. Dmytro Besh auch als Erholung: „Es ist schön, ein paar Tage weg vom Krieg zu sein. Ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen.“ Er hofft, dass sein Krankenhaus nach dem Krieg die gute Entwicklung weiterführen kann und vor allem: „dass wir den Krieg gewinnen“.