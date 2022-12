Lübbecke: Tafel freut sich über 1200 Weihnachtskisten

Viel Andrang bei der Annahme in der Stadthalle und an fünf weiteren Stellen im Altkreis

Dabei war im Vorfeld die Sorge groß gewesen, ob die Bürger in diesem Jahr trotz gestiegener Preise, vor allem auf dem Energiesektor, dem Aufruf in ausreichender Zahl Folge leisten würden. Bei der Annahme der Spenden in der Stadthalle Lübbecke und in den fünf Ausgabestellen im ganzen Altkreis verflog diese Sorge jedoch recht schnell.

So konnten sich der Vorstand des Fördervereins und die zahlreichen Ehrenamtlichen über rund 1200 liebevoll gepackte Pakete freuen. Unter anderem hatten die Schülerinnen und Schüler des Wittekind-Gymnasiums eine große Anzahl Kisten im Unterricht gesammelt und mit einer Abordnung übergeben.

Außerdem konnten aufgrund von Geldspenden eigens für diesen Zweck Spielsachen, Buntstifte und Blocks für die Jungen und Mädchen in ausreichender Menge zugekauft werden. Große Dankbarkeit seitens der Kunden und leuchtende Kinderaugen waren an dem Tag der Ausgabe das vorherrschende Bild. Auch für die Ehrenamtlichen, die sich an der Ausgabe beteiligten, bedeutete dies einen Tag großer Freude.

"Der Vorstand der Tafel Lübbecker Land bedankt sich sehr herzlich bei allen Spendern für ihre Großzügigkeit und dafür, dass sie diesen Tag zu einem Besonderen gemacht haben", heißt es ausdrücklich in einer Pressemitteilung.