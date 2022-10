Lübbecker Sanierungsbefürworter planen weitere Aktionen

Das Lübbecker Krankenhaus soll genauso wie das Haus in Rahden durch einen Neubau ersetzt werden. Die Bürgerinitiative will stattdessen eine Sanierung des Hauses erreichen und sammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren.

Unter anderem in Rahden hatte es Unterschriften-Sammelaktionen gegeben, aber auch in Lübbecke. „Die Stände bei Kaufland an den letzten beiden Wochenenden waren toll besucht“, teilt Klaus Peitzmeier mit. So seien am 24. September 550 Unterschriften zusammengekommen und am 1. Oktober ziemlich genau 800 Unterschriften. „Insgesamt wurden bisher leicht über 4000 Unterschriften für die Sanierung und gegen den Neubau gesammelt.“