200 Millionen mal „Weihnachten im Schuhkarton“ 

Entstanden ist die Mitmachaktion 1990 in Wales, informieren die Organisatoren. Seit 1993 wird die Aktion von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse durchgeführt. Die Idee: Jeder füllt einen weihnachtlich verzierten Schuhkarton mit neuen Geschenken wie Schulmaterial (Hefte, Stifte, Anspitzer), Hygieneartikel (Zahnbürste, Zahnpasta), Spielzeug (z. B. Kuscheltier, Auto, Ball), Kleidung (zum Beispiel Mütze, Schal, Socken) und Süßigkeiten für ein bedürftiges Kind. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Außerdem liegen Flyer mit allen Informationen in den Abgabestellen in den Ortschaften rund um Lübbecke und in einigen Schulen und Kindergärten aus.

In diesem Jahr kann man seine Päckchen und die empfohlene Geldspende von jeweils zehn Euro pro beschenktem Kind zu folgenden Abgabestellen bringen:

Lübbecke: Volksbanken in Lübbecke, Alswede, Blasheim, Gehlenbeck und Nettelstedt

Espelkamp: Volksbank in der Breslauer Straße, Marktkauf, Christliche Bücherstube

Preußisch Oldendorf: Volksbank in der Mindener Straße

Hüllhorst: Volksbanken in Hüllhorst und Schnathorst

Hille: Christliche Bücherstube

„Wir freuen uns sehr darüber, dass diese Abgabestellen sich schon seit vielen Jahren an der Aktion beteiligen,“ erklärt Renate von der Lühe, Leiterin der Lübbecker Sammelstelle. Das „Weihnachten im Schuhkarton“ – Team bedankt sich bei allen Unterstützern. „Wir sind immer wieder begeistert über die vielen liebevoll gepackten Schuhkarton-Päckchen und die Tüten mit neuen Sachspenden wie z. B. selbstgestrickten Mützen, Schals, Socken und Kuscheltieren.“

Bis zur offiziellen Abgabewoche vom 7. bis 14. November hat jeder Zeit, leere Schuhkartons in tolle Schatzkisten zu verwandeln. Wer keine passenden Kartons zur Hand hat, kann unter jetzt-mitpacken.de welche bestellen. Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. Aus dem deutschsprachigen Raum gehen die Päckchen nach Georgien, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, in die Slowakei, nach Weißrussland, Polen, Lettland, Litauen, in die Republik Moldau und natürlich auch in die Ukraine.

„Kinder auf der ganzen Welt müssen heute mehr denn je erfahren, dass Gott das letzte Wort hat, nicht Krieg, Zerstörung, Not und Elend. Gott liebt jedes einzelne Kind“, sagt Samaritan’s Purse-Vorstand Sylke Busenbender. „Mit der Aktion kann man Liebe an dunkle und lieblose Orte schicken.“ Im Anschluss einer Schuhkartonverteilung können viele der Kinder am Kurs „Die größte Reise“ teilnehmen und dabei mehr über Jesus erfahren, dessen Geburtstag wir an Weihnachten feiern.

Wer keine Zeit zum Mitpacken hat, kann die Aktion einfach finanziell unterstützen. „Angesichts der deutlich steigenden Kosten, unter anderem im Bereich der Logistik, freuen wir uns sehr über zusätzliche Unterstützung“, betont Busenbender. Weitere Informationen zu Spendemöglichkeiten und allen Abgabestellen sind im unter weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline-Telefonnummer 030-76 883 883 zu erfahren.