Lübbecker Verein Farbenfroh will Hilfstransport an die ukrainische Grenze wiederholen

Lübbecke

Einmal U­kraine und zurück – dieses Abenteuer haben Linda Heinzig und ihre Mitstreiter in dieser Woche erlebt. Am Montagmorgen sind die Lübbecker zeitig mit mehreren Bullis aufgebrochen, am Dienstagabend kamen die ersten wieder zuhause an. Während auf dem Hinweg jede Menge Spenden mit an Bord waren, waren es auf dem Rückweg etwa 30 Flüchtlinge aus der Ukraine.

Von Viola Willmann