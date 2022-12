300 Lübbecker Kinder freuen sich über Nikolausbesuch

Die Freude und Aufregung der Kinder ist am Dienstagnachmittag auf dem Burgmannshof geradezu greifbar gewesen. Knapp 300 kleinere und auch etwas größere Jung-Lübbecker sind in die Innenstadt gekommen, um den Nikolaus zu erleben.

Wie üblich stellte sich der wohltätige Bischof in seinem eindrucksvollen rot-weißen Gewand auf die Treppe des Burgmannshofes, um von dort zu allen sprechen zu können. Die Kinder mit ihren Lichtern in der Hand hörten aufmerksam zu, sangen mit und freuten sich am Ende über ein gutes Wort vom Nikolaus. Und natürlich über die Leckereien, die die Lübbecker Kaufmannschaft für die Kinder vorbereitet hatte.