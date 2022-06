Lübbecke

Auf die Plätze, fertig, los – endlich hieß es am Mittwoch wieder „Lübbecke läuft“. Bereits um kurz vor 10 Uhr warteten die ersten Starter auf das Signal. Traditionell gehen zu Beginn der Veranstaltung Lübbecker Kindergartenkinder auf die Runde um den Sportplatz an der Obernfelder Allee. Insgesamt brachten sie es am Ende auf etwa 800 Runden.