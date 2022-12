Adventsmusik für jeden Geschmack in Nettelstedt

Chor Querbeet und Kinderchor geben Konzert in der Gabriel-Kirche

Lübbecke-Nettelstedt

Eine vorweihnachtliche, besinnliche Adventsstimmung ist am zweiten Advent in der bis bestens gefüllten Gabriel-Kirche in Nettelstedt zu spüren gewesen. Denn der Chor Querbeet gab sein schon traditionelles Adventskonzert unter Leitung von Liga Kravale-Michelsohn.

Von Karl-Heinz Tiemeier