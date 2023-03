Alswede feiert Sommersause mit der „Schlagermafia“

Die Jubiläumsveranstaltung findet vom 4. bis 6. August auf dem Sportgelände in Alswede statt.

Die Gründung des Vereins ist auch ein Stück Nachkriegsgeschichte und erklärt den heutigen Namen. Im Jahre 1946 begann man in Hedem und Vehlage wieder mit dem Sportbetrieb. Die Alsweder schlossen sich seinerzeit den Hedemern an. Im Herbst 1946 ließ man eine Mannschaft unter der Vereinsbezeichnung Spielvereinigung Teutonia Hedem-Vehlage in der 1. Kreisklasse spielen. Der Sportplatz war auf einer zur Verfügung gestellten Wiese im Hedemer Holz. Es wurden bis heute 77 Jahre Sport gelebt, mit allen Höhen und Tiefen.

Heutiger Name seit 1952

Im Jahre 1952 wurde der Verein in die Spielvereinigung Hedem-Vehlage umbenannt, 1957 gab es den ersten Sportplatz in Alswede. Ab den 70er Jahren entwickelte sich der Fußballverein hin zum Breitensportverein. Dieses ist bis heute ein großer Bestandteil des Betriebs im heutigen HSC Alswede. Nachdem im Jahre 1991 die örtliche Turnhalle fertiggestellt wurde, weihte man zum 50-jährigen Jubiläum 1996 die neue Sportanlage mit Umkleidekabinen ein. Es folgte der Bau des Vereinsheims 2001.

„Zum großen Festwochenende vom 4. bis 6. August findet auf dem Sportgelände ein breites Programm für Jung und Alt statt“, kündigt Organisator Ulrich Haseloh an. Und das jetzt vorgestellte Programm zeigt, dass er damit nicht zuviel verspricht.

Mit Überraschungsband und Stargast

Am Freitag ist die offizielle Festveranstaltung geplant, in deren Anschluss DJ Torben ab 21.30 Uhr für Musik und Stimmung sorgen soll. Zwischendurch wird noch eine Überraschungsband erwartet. Am Samstag spielt von 20 Uhr an die Party-Band YMO aus Rahden - bekannt unter anderem vom Blasheimer Markt.

Den Höhepunkt des Samstagabends bilden aber die Stargäste: die Schlagermafia alias Sälliwenn & Montänner. Seit einem Jahrzehnt bereist das Duo ganz Deutschland sowie das angrenzende Ausland und gibt, bei über hundert Auftritten jährlich, seine ganz eigene Mischung aus Schlager, Show und fetten Beats zum besten.

Familientag zum Abschluss

Abgerundet wird das Jubiläum am Sonntag von einem großen Familientag. Mit einem Gottesdienst von 10.30 Uhr an beginnend gibt es den ganzen Tag über Programm: Kindertanzen, ein Platzkonzert, Vorführungen im Zelt und auf dem Gelände, Oldtimer-Ausstellung, Mittagstisch, Kaffeetafel, Spiele für Kinder und vieles mehr.

Organisator Ulrich Haseloh ist überzeugt: „Es wird ein großes Fest. Wir hoffen, dass an diesem Wochenende das Wetter mitspielt und wir viele Leute begeistern können, mit uns an diesen drei Tagen das Jubiläum zu feiern.“