Alswedes letzter Laden schließt zum Jahresende

Etliche Kundinnen sind an diesem Morgen kurz vor Weihnachten im Blumengeschäft „Bei Haseloh“, um einen Strauß für die Feiertage zu bestellen oder nach einem Geschenk zu suchen. Doch bald gibt es diesen Anlaufpunkt in Alswede nicht mehr. Zum Jahreswechsel schließt das Traditionsgeschäft.

Die Kunden bedauern die Schließung des Blumenfachgeschäfts an der Fiesteler Straße 48, und das nicht nur, weil sie dort offenkundig gerne einkaufen. „Jetzt haben wir hier gar nichts mehr“, ist die gängige Reaktion, wie Inhaberin Zargalma Jana Reimer bestätigt. Die 54-jährige Floristin ist überrascht und gerührt, dass so viele Menschen traurig sind. Und sie weiß selbst: „Es gibt dann nur noch die Volksbank, Friseure und Gewerbebetriebe, aber keinen Einzelhandel im eigentlichen Sinn mehr in Alswede.“

Für Jana Reimer ist es kein leichter Schritt, am Silvestertag um 13 Uhr tatsächlich den Schlüssel umzudrehen und sich eine neue Stelle zu suchen. „Ich hätte so gerne bis zur Rente hier gearbeitet“, sagt sie und bedauert die Situation auch für ihre Mitarbeiterin Bianca Brinkmann. „Die Lage an der Kreuzung und am Friedhof ist perfekt, auch wenn es in Alswede fast keine Laufkundschaft gibt.“ Doch nun sei das Geschäft unrentabel geworden. Über eine Nachfolgelösung ist noch nichts Gesichertes bekannt.

Mehr als 100 Jahre Tradition

Jana Reimer hat im Betrieb der Familie Haseloh schon ihre Ausbildung zur Floristin absolviert. „Als ich 1999 hier anfing, habe ich noch die Stiefmütterchen gepflanzt“, erzählt die Hedemerin. Die Gärtnerei mit mehreren Gewächshäusern sei ein wesentlicher Teil des Betriebs gewesen. Viele Kunden hätten sich die gezogenen Blumen palettenweise mitgenommen und auf dem Friedhof oder im Garten eingesetzt. Doch dann seien die Ölpreise gestiegen und das Beheizen der Gewächshäuser sei mehr und mehr unrentabel geworden. 2005 wurde das 100-jährige Bestehen gefeiert.

Nach der Umstrukturierung des Betriebs 2011 stand 2015 dann schon einmal die Schließung aus Altersgründen im Raum. Doch Jana Reimer entschloss sich, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und mit Unterstützung ihres Mannes Andreas den Betrieb von ihren langjährigen Arbeitgebern zu übernehmen. „Man hat hier so viel mitbekommen von den Menschen, war integriert in ihren Alltag“, bedauert die Floristin die Geschäftsaufgabe.

2015 stand schon einmal eine Schließung zur Debatte, jetzt geschieht es tatsächlich: Blumen-Haseloh öffnet letztmals am 31. Dezember. Foto: Friederike Niemeyer

Man könnte meinen, der Hauptgrund für die Umsatzeinbußen würden in Energie- und Einkaufskosten liegen oder in der Corona-Krise. Doch die Floristin macht noch vor diesen Faktoren den Wandel in der Friedhofskultur für das nachlassende Kaufinteresse verantwortlich. Vor allem der Trend zum Urnenbegräbnis schade Floristen. „Bei einer Urne braucht es keine großen Kränze“, sagt Reimer. Und generell werde bei der Grabgestaltung weniger auf saisonale Bepflanzung gesetzt und mehr pflegeleichtes Grün oder gar Grabplatten gewählt. „Die Angehörigen wohnen ja oft nicht mehr vor Ort“, sagt Jana Reimer.

Trend zu kleinen Feierlichkeiten

Dazu komme, dass sich die Menschen durch die Corona-Krise sozusagen an kleinere Feiern gewöhnt hätten. Sei es bei Hochzeiten oder Taufen in der gegenüberliegenden Andreaskirche, aber vor allem auch bei runden Geburtstagen werde ein kleinerer Rahmen bevorzugt und entsprechend weniger Blumenschmuck bestellt. Und auch die Mode spiele eine Rolle: Seit einigen Jahren werde viel mit getrockneten Gräsern oder Blumen dekoriert, was auch günstiger sei. Schließlich seien frische Schnittblumen letztlich ein Luxusgut. Jana Reimers Fazit: „Der Floristenjob war früher attraktiv, jetzt macht den Fachgeschäften jeder Supermarkt und Discounter Konkurrenz.“

Andreas Reimer hat immer gerne im Laden seiner Frau mitgearbeitet, sei es bei den Schnittblumen oder im Friedhofsgeschäft.im Foto: Friederike Niemeyer

Ortsvorsteher Michael Tiemeier bedauert ebenfalls den Verlust des Blumengeschäfts. „Das ist wohl das Schicksal der kleinen Ortschaften“, sagt er. Die Lage des Dorfes mit seinen 1026 Einwohnern (Stand Ende 2021) zwischen größeren Einkaufsorten wie Lübbecke, Bad Holzhausen oder Espelkamp mache es den Einzelhändlern nicht leicht. Dazu komme der Online-Handel und der Preisdruck durch große Anbieter.

Kaum Entwicklungsperspektiven

Tiemeier erinnert sich noch an den kleinen Lebensmittelladen Hageböker an der Kreuzung in Alswede, auf den dann wenigstens noch ein Schlecker-Markt mit Waren auch für den täglichen Bedarf folgte. „Doch alle Anstrengungen, die in Alswede noch zu Zeiten meines Vorgängers Günther Vullriede unternommen wurden, einen kleinen Lebensmittelmarkt ins Dorf zu holen, sind ja leider gescheitert.“

Tiemeier erläutert weiter, dass die Entwicklungsmöglichkeiten für solche Orte wie Alswede begrenzt seien, zumal kein Bauland ausgewiesen sei und somit kein Einwohnerzuwachs zu erwarten sei. „Ich wohne gerne hier auf dem Land, aber viele Jüngere suchen etwas anderes“, sagt Tiemeier.