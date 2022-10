Alter Scheune wird neues Leben eingehaucht

Der alten Scheune in der Winkelstraße in Nettelstedt wird gerade wieder Leben eingehaucht. Lange Zeit diente sie als Kornspeicher und wurde dann als Lagerhalle und Werkstatt genutzt. Am Wochenende (22. und 23. Oktober) wird die Scheune über zwei Tage eine Kunstausstellung samt Musik-Events, Siebdruck-Workshop und Kindermalen beherbergen. In Zukunft soll sie als Architektur- und Kulturscheune weiterhin genutzt werden.

Kunstausstellung mit Musik-Events, Siebdruck-Workshop und Kindermalen am Wochenende in Nettelstedt

Im Frühjahr 2019 kaufte der Architekt Karl Lindstedt die alte Scheune an der Winkelstraße in Nettelstedt. Nicht nur das architektonische Erscheinungsbild des alten Gemäuers, sondern auch das filigrane Holztragwerk und die hohen, teilweise aus Naturstein gebauten Wände waren dem Architekten sofort aufgefallen.

Im vergangenen Jahr hatte das Architekturbüro Lindstedt bereits eine Ausstellung in dem alten Gerlach-Industriegebäude in der Lübbecker Innenstadt realisiert. Aufgrund der guten Resonanz kam nun die Idee, eine weitere Ausstellung umzusetzen und dafür die alte Scheune zu nutzen.

Berliner Künstler mit ins Boot geholt

Auch dieses Mal wurde das Team für die künstlerische Planung durch Eva Rahe erweitert. Sie holte die beiden Berliner Künstler Daniel Hahn und Johannes Mundinger mit ins Boot. Zudem konnten der heimische Bildhauer Rainer Ern und die Foto-Künstlerin Nike Gerochristodoulou aus Preußisch Oldendorf für die Ausstellung gewonnen werden. Mit der Malerin Anna Vogt aus Düsseldorf und Galerie Tantius aus Lübbecke wurde der Zirkel geschlossen.

Am Samstag, 22. Oktober, um 12 Uhr werden nun zum ersten Mal die Türen der Kulturscheune Nettelstedt für Besucherinnen und Besucher geöffnet. In der großen Scheunenhalle und im Kellergeschoss, das von der Driffenstraße aus zu erreichen ist, werden die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus Malerei, Skulptur und Fotografie oder Cyanotypie präsentieren.

Siebdruck-Kurse und Aktionen für Kinder

Daneben wird Lea Lindstedt an beiden Tagen Siebdruck-Kurse anbieten und es wird verschiedene Kindermal-Aktionen geben. Im Untergeschoss wird Johannes Mundinger an beiden Tagen eine Wand bemalen. Zudem gibt es Live-Musik, am Samstagabend mit Boogieman Vito und am Sonntagnachmittag mit Kevin Guennoc. Am Sonntag öffnet die Kulturscheune von 11 bis 17 Uhr.

Auch der heimische Bildhauer Rainer Ern aus Preußisch Oldendorf konnte für die Ausstellung gewonnen werden. Foto: Peter Götz

Timm Lindstedt vom gleichnamigen Architekturbüro freut sich, dass das alte Gebäude jetzt wieder in seiner archetypischen Form und Gestalt sichtbar wird. Als sie das Gebäude gekauft hätten, habe es voll gestanden mit alten Waschmaschinen und Kühlschränken. „Die eigentliche Schönheit der Scheune wurde vollkommen verdeckt“, erklärt er.

Alte Architektur soll wieder aufgewertet werden

Es sei ihnen ein großes Anliegen zu zeigen, dass man alte Architektur wieder aufwerten könne. Oft würde man auf den ersten Blick gar nicht erahnen, was man aus einem Gebäuden noch herausholen könnte. Oder man sei betriebsblind, weil Gebäude seit Jahrzehnten einen bestimmten Nutzen zugeordnet wären und man die eigentliche Qualität einer Architektur gar nicht mehr sehen würde.

„Diesen Wert zu erkennen und wiederzubeleben, darum geht es“, sagt Timm Lindstedt. Und dieses Ziel könne man oft mit relativ wenig Aufwand erreichen. So hätten sie die Scheune erst mal komplett entrümpelt, um dann gezielt Renovierungsarbeiten durchzuführen. Mit viel Herzblut und einfachen Mitteln sei so der alte Lagerraum in einen Ausstellungsraum für Kunst und Kultur umgewandelt worden und das Gebäude könne wieder mit Leben gefüllt werden. Auch der Vorplatz soll weiterhin für Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft zur Verfügung stehen.

An den beiden Ausstellungstagen wird es deshalb immer wieder Gelegenheit geben, neben der Kunst auch über die Geschichte der Scheune zu sprechen. Das ganze Team freut sich jetzt schon darauf, wenn die Türen für die Besucher geöffnet werden. Die eingeladenen Künstler hätten sich schon im Vorfeld mit dem Gebäude und seiner Architektur auseinander gesetzt und seien quasi in einen Dialog getreten, der jetzt zum Ausdruck kommt.

Das Programm der Kulturscheune Nettelstedt:

Samstag 12 – 21 Uhr Ausstellung

12 Uhr: Eröffnung mit Timm und Karl Lindstedt

13 Uhr: Scheunenführung

13 – 17 Uhr: Workshop-Programm mit Siebdruck und Kindermalen

19.30 Uhr: Reden über Kunst und Geschichte der Scheune

20 Uhr: Live-Musik mit Boogieman Vito

Sonntag, 11 – 17 Uhr Ausstellung

13 Uhr: Scheunenführung

13 – 16 Uhr: Workshop-Programm mit Siebdruck und Kindermalen

15 – 17 Uhr: musikalische Live-Session mit Kevin Guennoc inkl. Karaoke

An beiden Ausstellungstagen wird Johannes Mundinger eine Wand im Untergeschoss der Scheune bemalen.