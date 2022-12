„An manchen Tagen reicht das Essen nicht“

Die Tafel in Lübbecke gibt jede Woche Lebensmittel an 1900 Menschen ab

Mehr über die Weihnachtsspendenaktion des WESTFALEN-BLATTES zugunsten der Tafeln NRW finden Sie auch auf unserer Sonderseite.

An einem trüben Novembertag sitzen Jürgen Obernolte, Vorsitzender des Fördervereins Tafel Lübbecker Land, und seine Stellvertreterin Sabine Linz-Struckmeier im Büro von Carola Biermann im Arbeits-Leben-Zentrum in Espelkamp.

Die Situation der Tafeln in ganz Deutschland spitzt sich dramatisch zu, auch im Altkreis Lübbecke sind die Folgen von Corona und Ukraine-Krieg deutlich zu spüren.

Immer mehr Menschen sind auf die Lebensmittel-Ausgabe der gemeinnützigen Hilfsorganisation angewiesen. „Und angesichts der derzeitigen Lage werden in den nächsten Monaten garantiert noch mehr Hilfsbedürftige dazukommen“, ist sich Jürgen Obernolte sicher.

Tafel hilft 1900 Menschen

„Derzeit erhalten etwa 1900 Menschen im Lübbecker Land unsere Lebensmittel, darunter sind 814 Kinder und Jugendliche“, sagt der Fördervereins-Vorsitzende. Seit März dieses Jahres seien 600 Hilfesuchende hinzugekommen – ein dramatischer Anstieg, wie die beiden Vorsitzenden betonen. „Stark betroffen sind alleinstehende Frauen, die von ihrer Witwenrente leben müssen und angesichts der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise in Not geraten“, sagt Sabine Linz-Struckmeier.

An manchen Tagen müssen Betroffene ohne Lebensmittel nach Hause geschickt werden. Denn mittlerweile haben die 47 kooperierenden Supermärkte die Spenden stark reduziert. So stellen manche Anbieter keine Milchprodukte mehr zur Verfügung, sondern entsorgen diese, obwohl sie noch verwertbar wären. „Man kann nur mit dem Kopf schütteln“, sagt Sabine Linz-Struckmeier. An dieser Stelle sei eine Gesetzesänderung dringend notwendig. „In Frankreich dürfen Supermärkte ab einer Größe von 400 Quadratmetern keine noch verwertbaren Lebensmittel entsorgen. Genau das möchten wir auch hier in Deutschland erreichen.“

Eine entsprechende Petition sei auf den Weg gebracht worden, doch verhalle die Forderung nach einer Gesetzesänderung scheinbar. „Dass bei den derzeitigen Energiekosten für die Tonne produziert wird – das kann man doch heute niemandem mehr erklären.“

„Kosten laufen davon“

Während die Lebensmittel-Spenden immer geringer ausfallen, steigen die laufenden Kosten rasant. „Wir benötigen pro Jahr 70.000 Euro an Spenden, um Miete, Benzin, Strom und Gas bezahlen zu können. Allein für Sprit werden 12.000 Euro veranschlagt“, sagt Jürgen Obernolte. Erst kürzlich habe er eine Nachzahlungsforderung in Höhe von 5000 Euro für Strom erhalten. „Und das wird wohl erst der Anfang gewesen sein.“ Zwar sei die Spendenbereitschaft der Bevölkerung noch gut, doch könne sich das Blatt auch hier rasch wenden.

Hier können Sie spenden: Foto: Die WESTFALEN-BLATT-Weihnachtsspendenaktion unterstützt diesmal die Tafeln in Ostwestfalen-Lippe, die enorm gestiegene Kosten für Strom, Miete und Benzin schultern müssen.



Wenn Sie helfen möchten, die Tafeln in OWL funktionsfähig zu halten, nutzen Sie bitte das Spendenkonto



Tafel NRW e.V.

DE 03 4306 0967 4061 8358 00

Stichwort „Leserspende“



Für eine Spendenquittung tragen Sie bitte Ihre Adresse unter Verwendungszweck mit ein.



Spenden sind auch über Paypal möglich:

[email protected]

Stichwort „Leserspende“



Bei Fragen helfen wir Ihnen unter 0521/585-254. ...

Angesichts der vielen Krisen in den vergangenen zwei Jahren sieht sich auch die Lübbecker Tafel erstmals dazu gezwungen, Lebensmittel dazuzukaufen, um die Versorgung aller hilfsbedürftigen Menschen zu gewährleisten. „Alleine in diesem Jahr mussten wir dafür 10.000 Euro in die Hand nehmen“, sagt Obernolte, und die kalten Wintermonate stünden ja erst noch bevor. „Das Zukaufen von Lebensmitteln war nie Sinn und Zweck der Tafel. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern deutlich nach zwölf“, warnt der Vorsitzende.

Aicha ist im Arbeits-Leben-Zentrum Espelkamp tätig und hilft dabei, die gespendeten Waren zu sortieren. Foto: Sonja Töbing

Derzeit werde sogar überlegt, die Ausgabe nur 14-tägig anzubieten, weil die zur Verfügung stehenden Lebensmittel schlichtweg nicht mehr ausreichten. „Und es tut weh, Menschen ohne Hilfe wieder gehen lassen zu müssen“, sagt Sabine Linz-Struckmeier.

„Spannung nimmt zu“

„Wir spüren immer häufiger die wachsende Spannung. Immer mehr Menschen sind unzufrieden und haben Zukunftsangst. Wir als Mitarbeiter der Tafel fangen gesellschaftspolitischen Sprengstoff ab“, erklärt Jürgen Obernolte. Die Organisation versorge deutschlandweit jährlich rund zwei Millionen Menschen, darunter viele Kinder und Senioren. „Da müsste der Staat doch mal hellhörig werden“, findet Sabine Linz-Struckmeier.

Auch die Politiker seien aufgefordert, sich in die Solidaritätskette einzureihen. „Wir beschäftigen hier 130 Ehrenamtler, die alles für die gute Sache geben. Aber das wird leider oft vergessen.“ Zwar gebe es dank der Landesregierung Nordrhein-Westfalen eine kurzzeitige finanzielle Entlastung in Höhe von monatlich 1500 Euro für den Zeitraum von Oktober 2022 bis Februar 2023, doch sei die Problematik im März 2023 „ja nicht schlagartig vorbei“, wie Jürgen Obernolte anmerkt. Insofern werde deutlich mehr benötigt als dieser Tropfen auf dem heißen Stein.

Ehrenamtler gesucht

Nicht nur von der Politik wünscht sich das Team der Tafel Lübbecker Land mehr Hilfe, sondern auch von Menschen, die es sich leisten können. „Wir sind mehr denn je auf Spenden angewiesen“, sagt der Fördervereins-Vorsitzende. Er hoffe, dass weiterhin so viele Menschen ein Herz für Hilfsbedürftige zeigten und die Tafel weiter unterstützten. „Aber auch über neue Ehrenamtler freuen wir uns.“