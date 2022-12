Angebot in Lübbecke: Hilfe, wenn die Eltern suchtkrank sind

Flexible Familienhilfe des Diakonischen Werkes bietet Gruppe für Kinder an

Lübbecke

Tina sucht jeden Tag nach Tom, im Hof und auf der Straße. Sie kennt ihn bald gut. Er geht in die zweite Klasse. Er kann alles allein tun: Einkaufen, Beutelsuppe und Teigwaren kochen, für seine Mutter Espresso zubereiten. „Ich will in deiner Küche sitzen und zuschauen“, sagt Tina. „Nein“, sagt Tom schnell und schließt die Wohnungstür vor ihrer Nase. Tom ist Sohn einer drogenabhängigen Mutter.