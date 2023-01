Ausstellung: Lübbecke früher und heute

Diese Sonderausstellung lädt dazu ein, genau hinzuschauen: Impressionen aus der Kernstadt und den Ortsteilen zeigen das Archiv und das Museum der Stadt Lübbecke aus Anlass des 50. Geburtstages der Kommune in ihrer heutigen Form. Die kommunale Neuordnung trat im Januar 1973 in Kraft. Sie hatte auch erhebliche Auswirkungen auf den damaligen Kreis Lübbecke.

Viel zu entdecken gibt es in der Sonderausstellung aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Stadt Lübbecke in ihrer jetzigen Form. Die Ausstellung kann bis Ende Januar während der Öffnungszeiten der Mediothek bei freiem Eintritt im Kultur- und Medienzentrum im Alten Rathaus besucht werden.

Das Besondere an der Ausstellung: Historischen Fotos ist jeweils eine aktuelle Ansicht gegenübergestellt, um die zum Teil gravierenden Veränderungen der vergangenen fünf Jahrzehnte seit Inkrafttreten der Kommunalreform erfahrbar zu machen. Die Ausstellung kann bis Ende Januar während der Öffnungszeiten der Mediothek bei freiem Eintritt im Kultur- und Medienzentrum im Alten Rathaus besucht werden.

Die aktuellen Fotos wurden - sofern sich das ermöglichen ließ - in akribischer Kleinarbeit zur selben Jahreszeit und aus demselben Blickwinkel aufgenommen, wie die jeweilige historische Vorlage. Wer die Gegenüberstellungen sieht, bemerkt schnell, was das besondere Anliegen ist: Manche altvertraute Ansicht erkennt man auch heute noch beim Gang durch die Stadt. Anderes hat sich zum Teil drastisch verändert und man muss schon sehr genau hinschauen.

Schon in den 1960er Jahren war in Nordrhein-Westfalen die Forderung nach einer kommunalen Gebietsreform laut geworden. Die Kommunen sollten dadurch besser vergleichbar sein und das politische Engagement der Bevölkerung angeregt werden. Am Neujahrstag 1973 trat mit dem „Bielefeld-Gesetz“ die Kommunalreform in Kraft.

Was die Ausstellung so besonders macht: Historischen Fotos ist jeweils eine aktuelle Ansicht gegenübergestellt, um die zum Teil gravierenden Veränderungen der vergangenen 50 Jahre seit dem Inkrafttreten der Kommunalreform erfahrbar zu machen. Foto: Stadt Lübbecke

Die bisherigen Kreise, Städte, Ämter, Gemeinden und Orte waren in ihren Verbänden aufgelöst und der neue Kreis Minden-Lübbecke gegründet worden. Seitdem gehören die Bauerschaft Alswede und die frühere Gemeinde Blasheim mit Obermehnen und Stockhausen sowie die Gemeinden Eilhausen, Gehlenbeck und Nettelstedt zur Stadt Lübbecke.

"Einheit in der Vielfalt" lautet das Motto

Seit der Umgestaltung der Fußgängerzone 2009 sind am Wappenplatz die Wappen der Stadt Lübbecke und aller Ortsteile zu sehen. „Einheit in der Vielfalt“ lautet das Motto dort. Die Ortsteile sind auch im neuen Zusammenschluss unterschiedlich und farbenfroh geblieben. So grüßen sie stellvertretend seit einigen Wochen auch als Stelen am Kreisel an der Bundesstraße.

"Alle Lübbecker Ortsteile haben sich ihren Charme und ihre Individualität erhalten. Gerade das macht heute das vertraute Gesamtbild der Stadt aus, die vom Engagement und guten Miteinander der Bevölkerung geprägt wird", betont Bürgermeister Frank Haberbosch.

Historisches Begrüßungsschild für den Kreis Lübbecke

Ergänzt werden die Fotos durch Exponate zur Kommunalreform, wie das historische Begrüßungsschild für den Kreis Lübbecke aus der Altgemeinde Blasheim, alte Fahrzeugkennzeichen und Kreiskarten, Wiegestempel der Schulen mit den Konturen des Altkreises Lübbecke und des Kreises Minden-Lübbecke, Informationen zu den Wappen und einiges mehr. Das Team der Mediothek hat darüber hinaus eine abwechslungsreiche Mischung an Büchern über die Kreise zusammengestellt.