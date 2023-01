Baumfällungen in der Lübbecker Innenstadt notwendig

In Vorbereitung der geplanten Umgestaltung des Straßenraums im Bereich der Niedernstraße sowie der nördlichen Gerichtsstraße in Lübbecke sind am kommenden Samstag, 21. Januar, Baumfällarbeiten in erheblichem Umfang erforderlich.

Bald in Lübbecke zu sehen: Die Blumenesche mit ihren auffälligen Blüten ist vor allem im Frühjahr ein toller Blickfang.

Die eigentlichen Bauarbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beginnen und über den Jahreswechsel andauern. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Nach dem Ausbaubeschluss im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung am 7. Dezember sind die Baumfällungen gemäß Bundesnaturschutzgesetz zwingend vor dem 1. März auszuführen.

13 neue Blumeneschen

Der vorhandene Baumbestand, bestehend aus Ginkgos und Robinien, konnte aufgrund vorhandener Anfahrschäden, mangelhaftem Kronenaufbau und ungeeigneter Standortbedingungen nicht in die Planung integriert werden. An ihre Stelle werden 13 neue Blumeneschen treten, die als klimaresistent und für die Bedingungen an diesem Standort besonders geeignet gelten. Im Rahmen der Umgestaltung sollen dafür neue qualifizierte Baumstandorte geschaffen werden, die langfristig gute Entwicklungsperspektiven für die Neuanpflanzungen bieten.

Zusätzlich sind drei Pflanzbeete und mobiles Grün in Form von Pflanzkübeln vorgesehen, die den Standortbedingungen aus gestalterischer und klimatischer Sicht Rechnung tragen. Für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen am Tag der Baumfällarbeiten bittet die Verwaltung um Verständnis.