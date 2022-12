Berührende weihnachtliche Klänge

Mit Kindern und Jugendlichen unter dem Weihnachtsbaum zu musizieren, ist immer etwas ganz Besonderes – sowohl für die Kinder als auch für Erwachsene. Wenn, wie jetzt in der St.-Andreas-Kirche, sogar zwei große Bäume und ein mächtiger Adventskranz einen Raum schmücken, bietet sich dort offensichtlich ein nahezu perfektes Forum für ein sehr berührendes Weihnachts-Benefizkonzert.

Zur Entscheidung, die Bühne seines Wohltätigkeitskonzerts zugunsten der Tafel Lübbecker in den Chorraum von St.-Andreas zu verlegen, kann man dem Lions Förderverein Lübbecke-Espelkamp nur gratulieren. In der reichhaltigen Kirchen-Akustik klingt Musik für alle Beteiligten einfach immer ein Stückchen „näher dran“ als im amtlichen Konzertsaal. Besonders, wenn elf Blechbläser, elf Streicher und ein 30-köpfiger Kinderchor spielerisch und klanglich so gut miteinander harmonieren wie die Ensembles der Musikschule Pro Musica mit den Chören der Evangelischen Jugendkantorei Lübbecke und der Grundschule Blasheim.