Vorfreude auf das Ende der Sommerferien? In Lübbecke ist das in diesem Jahr durchaus verständlich, denn am letzten Ferienwochenende, 5. bis 7. August, gibt es wieder ein richtiges Bierbrunnenfest.

Das beliebte dreitägige Stadtfest wird sich nach zweijähriger Corona-Pause mit ein paar neuen Höhepunkten am ersten Augustwochenende in diesem Jahr präsentieren. Der Veranstalter des Bierbrunnenfests Karl-Wilhelm Bruns aus Rahden feilt hierzu bereits gemeinsam mit Lübbecke Marketing sowie der Lübbecker Privatbrauerei Barre an einem Programm, das die Geselligkeit zurück in die Stadt holen wird. „Der Charakter aus zwei Tage Stadtfest mit viel Musik und Bierbrunnen-Sonntag bleibt erhalten“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Peter Schmüser.

Erstes Wochenende im August? Fans des Bierbrunnenfests werden sich da sicher fragen, ob das nicht ein Druckfehler ist. Denn traditionell wird der Tag des Bierbrunnens, um den sich das Stadtfest rankt, am Sonntag nach dem 12. August gefeiert. Dies war der Geburtstag des früh verstorbenen Ernst-Ludwig Barre I., zu dessen Andenken sein Sohn den Brunnen und das Fest stiftete. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter aber einmalig für eine Verlegung entschieden, denn zwei große Feste in der Umgebung konkurrieren am 12. bis 14. August: das Mindener Freischießen und erstmalig auch die Bad Oeynhausener Parklichter, die in Rücksichtnahme auf den Top-Act „Fury in the Slaughterhouse“ eine Woche verschoben wurden.

Party-Startschuss am Freitag

Nicht ganz so prominent, aber ein Stimmungsgarant ist das Erfolgs-DJ- & Produzentenduo „Stereoact“, dass den Party-Startschuss in Lübbecke am Freitagabend auf der Barre-Bühne am Marktplatz gibt. Bekannt geworden sind die Jungs durch den Partyhit „Die immer lacht“.

Neben der großen Hauptbühne wird an allen drei Tagen eine zweite Bühne an der Bäckerstraße unter dem Motto „Backstube – Open Air“ zum gemeinsamen Feiern einladen. Parallel erwartet die Gäste am Wappenplatz in der Lange Straße ein „Hopfengarten“ mit musikalischer Begleitung und kulinarischen Angeboten – eine kleine Reminiszenz an den Tag der Lübbecker Biergärten vom vergangenen Jahr, der ein sehr erfolgreicher Ersatz für das Bierbrunnenfest wurde.

Gastronomisches Know-how

Für die Umsetzung wurde lokales gastronomisches Know-how an Bord geholt: Sonja Picker Lorenzen wird die Spielstätte „Backstube – Open Air“ mit ihrem Team versorgen und Jürgen Sodeikat wird mit dem Team von Barres Brauwelt den „Hopfengarten“ bewirtschaften.

Am Sonntag, dem „Tag des Bierbrunnens“, begrüßt Bierkönig Gambrinus ab 11 Uhr alle Besucher auf dem Marktplatz und läutet einen zünftigen Frühschoppen ein. Die Privatbrauerei Barre lädt an diesem Tag ein, sodass der Erlös aus dem Bierverkauf einer lokalen Initiative zugute kommen wird.

Parallel öffnen die Geschäfte der Innenstadt an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Shopping-Erlebnis ein. Lübbecke Marketing präsentiert dazu ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.