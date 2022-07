Big Band will in Lübbecke wieder Gutes tun

2019 bereitete die Bundeswehr-Big-Band mehr als 3000 Lübbeckern einen wunderbaren Konzertabend auf dem Marktplatz. 2021 musste ein Konzert wegen Corona abgesagt werden. Am 7. September soll es nun wieder so mitreißend wie 2019 werden.

Während die beiden Volksfeste in normalen Zeiten jährlich Tausende von Menschen anlocken, ist die Bundeswehr-Big-Band mit ihrem faszinierenden Sound ein seltenerer Gast. Aber immerhin schon zum dritten Mal nach 2017 und 2019 treten die Ausnahmemusiker am Mittwoch, 7. September, in der Kleinstadt am Wiehen auf. Und das hat vor allem drei Gründe, die – wen wundert‘s – ebenfalls mit „B“ anfangen.