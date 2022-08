„Die Kirmes-Romantik ist verschwunden“

Strapazen des Schausteller-Berufs: Warum nur eine Mini-Truppe das Riesenrad beim Blasheimer Markt in Lübbecke aufbaut

Blasheim

Da gab es richtig was zu schuften: Für den Aufbau des Riesenrades auf dem Blasheimer Markt standen in diesem Jahr nur drei Männer zur Verfügung. Wirklich so wenige? „Ich würde ja gerne noch mehr Leute beschäftigen, aber ich finde niemand“, sagt Schausteller Klaus Wilhelm. „Die Romantik dieses Berufsstands ist längst verschwunden.“

Von Stefan Lind