Blasheimer Markt: Standgebühren sollen deutlich steigen

Der Ausschuss für den Blasheimer Markt wird am Donnerstag, 23. Februar, ab 17.30 Uhr im Rathaus über die neuen Gebühren beraten, die die Stadtverwaltung vorschlägt. Zustimmen muss dem Zahlenwerk am Ende der Rat, der am 9. März tagt.

