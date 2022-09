Blick ins Innenleben der Königsmühle möglich

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, findet in Eilhausen wieder ein Mühlentag statt. Viel Programm erwartet die Besucher.

Offene Türen am 11. September in Eilhausen - Dorfmuseum öffnet auch

Es ist wieder Tag des offenen Denkmals. Aus diesem Anlass können Besucher am Sonntag, 11. September, erleben, wie in der Königsmühle Eilhausen früher gemahlen wurde.

Bei ausreichenden Windverhältnissen werden die Flügel der Königsmühle besegelt. Den Besuchern wird dann die Funktion der Mühle und der beiden Mahlgänge im Betrieb vorgeführt und erklärt. Das jüngst eröffnete Landwirtschaftliche Dorfmuseum und das Müllerhaus sind ebenfalls geöffnet. In regelmäßigen Führungen werden die Besucher über das landwirtschaftliche Leben und die Geschichte von ortsansässigen Firmen und Geschäfte informiert.

Dieser Teil des Dorfmuseums „lebt“ maßgeblich von Informationen der ortsansässigen Bewohner, so dass sich die Mitglieder der Mühlengruppe einen offenen Informationsaustausch wünschen. Anekdoten, welche die Geschichten und Chroniken erst interessant machen, gehen zum einen nicht verloren und bleiben der Nachwelt erhalten. Häufig sind gerade diese Details das „Salz in der Suppe“ und regen zum Stöbern in den Unterlagen an.

Die Lübbecker Strickgruppe bietet zum Ausklang der Sommerzeit wieder allerlei schöne selbst gestrickte Sachen an. Der Erlös geht wieder an eine wohltätige Einrichtung.

Der kulinarische Teil kommt an diesem Tag auch nicht zu kurz. Frisch gemachte Reibekuchen mit Apfelmus, Bratwurst vom Grill sowie Kaffee und Kuchen stehen im Angebot.