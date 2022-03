DRK Lübbecke ehrt Spender – Teilnehmerzahl an den Terminen leicht rückläufig – Vereinsvorsitzende betont:

Lübbecke

Freiwillige Spender sichern in Nordrhein-Westfalen seit 1952 die Versorgung mit Blut. 3000 bis 3500 Blutkonserven werden täglich benötigt, um Unfallopfer, Krebspatienten und anderen Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu helfen. Das DRK in Lübbecke lädt die Spender vor Ort jährlich zur einer Ehrung ein, um ihre Engagement zu würdigen.

Von Ria Brandt