BMW überschlägt sich: Lübbecker schwer verletzt

Fahrer verliert auf der B65 die Kontrolle – Verdacht auf Alkohol am Steuer

Lübbecke

Bei einem Verkehrsunfall in Eilhausen am frühen Samstagmorgen ist ein 25-jähriger Lübbecker schwer verletzt worden. Er hatte als Beifahrer in einem BMW gesessen, als dessen Fahrer auf der Nettelstedter Straße die Kontrolle über seinen Wagen verlor.