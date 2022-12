Bei Brand fast alles verloren: Junge Familie findet neues Zuhause in Nettelstedt

Michelle Heine und Philipp Schiewe nehmen Abschied von dem Mehrfamilienhaus, in dem sie bis zum Brand am 20. November gewohnt haben. Sie haben eine neue Wohnung gefunden.

Nach dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus an der Schnathorster Straße waren Michelle Heine (30) und Philipp Schiewe (25) mit ihrem dreijährigen Sohn Levi und Hündin Khaleesi bei der Mutter untergekommen. Doch die Sorge, vor dem voraussichtlichen Geburtstermin im Februar kein neues Heim zu haben, nagte an der Hochschwangeren und ihrem Mann. Wie diese Zeitung Anfang Dezember berichtete, war auf den verschiedensten Wegen einfach keine geeignete Wohnung in Nettelstedt und Umgebung zu finden. Dass Levi ein Stück seiner gewohnten Umgebung im Nettelstedter Kindergarten behalten kann, das war ihnen sehr wichtig.