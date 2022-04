Brauereien bangen um Erholung nach Corona

Nach der zweijährigen Durststrecke in der Corona-Krise mit deutlichen Absatzrückgängen bangen die deutschen Brauer zunehmend um die erhoffte Erholung. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit steigenden Kosten und gedämpfter Konsumstimmung der Verbraucher versetzt die Branche in neue Sorge.

Gedämpfte Konsumstimmung und steigende Kosten wegen Ukraine-Krieg – In Lübbecke dauert Kurzarbeit bei Barre an

So herrscht am Tag des Bieres an diesem Samstag eher Trübsal statt Zuversicht. Bei der Lübbecker Privatbrauerei Barre etwa dauert die Kurzarbeit weiterhin an.