Bundeswehr-Bigband erspielt 37.000 Euro Spenden

Einen Betrag von 37.000 Euro hat das Konzert der Bigband der Bundeswehr in diesem September an Spenden eingebracht. Das Geld geht je zur Hälfte an das Hospiz Veritas und die familienentlastenden Dienste der Lebenshilfe Lübebcke. Über den großen Erfolg freuen sich (von links) Andreas Bautz, Antje Rohlfing, Maik Brune, Anke Attrot, Peter Schmüser und Rüdiger Scholz.

Foto: Arndt Hoppe