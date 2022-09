Bündnis ruft zu Klimastreik in Lübbecke auf

In ganz Deutschland gehen die Menschen am Freitag, 23. September, wieder für den Schutz des Klimas und eine wirksame Klimapolitik auf die Straße. Auch im Altkreis Lübbecke findet eine Demonstration statt, getragen von einem Bündnis aus Parents for Future im Altkreis, Fridays for Future, Initiative pro Fahrrad Lübbecke und Runder Tisch Flüchtlinge Lübbecke.

Auch vor einem Jahr hatten Fridays for Future Lübbecke, Parents for Future Lübbecke, die Initiative pro Fahrrad Lübbecke und die Initiative runder Tisch Flüchtlinge zum Klimastreik aufgerufen.

„Krieg in Europa, Gaspreiserhöhung, Inflation – es gibt derzeit eine Krise nach der anderen“, erläutert Gisela Bokämper-Lindstedt, die Initiatorin des Bündnisses und Aktive von „Parents for Future im Altkreis“. „Aber so schlimm diese Probleme und die Folgen für die einzelnen Menschen auch sind, es darf uns nicht davon ablenken, dass uns mit der Klimakatastrophe noch das größte Problem bevorsteht“, mahnt sie. Das betreffe vor allem die nächsten Generationen, jedoch sei der Klimawandel auch jetzt und hier schon merklich.

Lebensgrundlage geht verloren

Das sieht auch Christiane Brune-Wiemer so, die schon seit Jahren beim Runden Tisch Flüchtlinge aktiv ist. „Überflutungen, Starkregen, Rekordhitzeperioden, anhaltende Dürren und Waldbrände erleben wir zunehmend auch in Deutschland“, stellt sie fest. „In Südamerika, in Teilen Asiens, Afrikas und sogar in Ländern wie den USA und Australien sind die Auswirkungen jedoch viel erheblicher“, erklärt Brune-Wiemer und erläutert die Folgen: „Immer mehr Menschen verlieren durch die Klimakatastrophe ihre Lebensgrundlage und müssen fliehen, um nach anderen Lebensorten zu suchen. Fluchtbewegungen werden daher immer stärker zunehmen.“ Brune-Wiemer verweist auf Pakistan, das aktuell von den Auswirkungen von Überschwemmungen im ganzen Land betroffen ist. „Das ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern auch eine soziale und wirtschaftliche“, macht sie deutlich. Es sei daher notwendig, global zu streiken, um ein globales Handeln einzufordern.

Warum ein sofortiges Handeln so dringend sei, erklärt Hans Wessel, der ebenfalls bei Parents for Future aktiv ist. „Über Millionen Jahre haben Pflanzen Sonnenenergie gespeichert, die sich darüber in Form von Kohle, Öl und Gas in der Erde abgelagert hat. Diese Energie verbrennen wir jetzt seit der Industrialisierung über einen Zeitraum von lediglich gut 100 Jahren. Erdgeschichtlich ist das eine Explosion!“, bringt Wessel das Problem auf den Punkt und verweist auf das Pariser Klimaabkommen. In Paris haben sich 2015 Deutschland und die EU zusammen mit 195 Staaten dazu verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, um zumindest die schlimmsten Auswirkungen einer weiteren Temperaturerhöhung zu verhindern.

Zweifel an den Maßnahmen

„Um das aber zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß auf 0 gesenkt werden, eine Marke, die Deutschland im Jahr 2045 erreichen will", fährt Wessel fort. Er zweifelt an, dass die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen ausreichend seien, denn Experten gingen nach neuesten Schätzungen davon aus, dass selbst das 1,5 Grad Ziel nicht verhindern könne, dass globale Kipppunkte überschritten werden, die das Klima der Erde für die Menschen unumkehrbar verschlechtern. Wessel teilt die Ansicht der Forscher: „Ist der Eispanzer Grönlands einmal abgeschmolzen, lässt er sich durch Menschen nicht wiederherstellen."

Petra Spona, Sprecherin der Initiative pro Fahrrad, verweist darauf, dass im Verkehrssektor rund 20 Prozent der Treibhausgase in Deutschland produziert würden. „Statt aber durch eine beherzte Verkehrswende eine deutliche Reduktion einzuleiten, hat Deutschland selbst vom Jahr 2020 auf 2021 den Ausstoß im Verkehrssektor noch erhöht", kritisiert sie. Was nötig sei, sei bekannt, erklärt sie und nennt „großzügige und systematische Investitionen in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, sowohl in den Schienenverkehr, als auch in den Busverkehr: Mehr Bahnstrecken, deutlich höhere Taktung, einfache und günstige Tarife“.

Vorherrschaft des Autos müsse gebrochen werden

Gerade im Nahbereich müsse über eine Revision der Straßenverkehrsordnung endlich dafür gesorgt werden, „dass die de fakto festgeschriebene Vorherrschaft des Autos zugunsten klimafreundlicher Fortbewegungsmittel, insbesondere dem Fahrrad, gebrochen wird. Es darf nicht sein, dass Platzmangel immer zulasten der Radfahrenden geht.“ Anstatt aber zügig die Verkehrswende einzuleiten, werde vom Verkehrsministerium selbst ein lediglich befristetes Tempolimit abgelehnt und generell auf Zeit gespielt.

„Zeit ist aber das, was wir definitiv nicht mehr haben“, betont Gisela Bokämper-Lindstedt. Leider hätten das noch nicht alle verstanden, immerhin aber viele Jugendliche, die sich in den letzten Jahren als Fridays for Future organisiert hätten. „Gemeinsam mit ihnen rufen wir daher zum Klimastreiktag am Freitag, 23. September, auf. Wir wollen deutlich machen, dass es ernst ist, dass es dringlich ist und dass wir auf politischer wie privater Ebene aktiv werden müssen.“ Die Demonstration findet in Lübbecke statt und beginnt um 17 Uhr am Marktplatz.