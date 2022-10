Bunter Spaß auf dem Kanal bei der Lampionsfahrt des MYC Lübbecke

So ein Fest fordert auch immer Verantwortung des Clubs für die Sicherheit der vielen Gäste an Land und auf den Booten und natürlich für die Boote selbst. Dafür sorgte, wie schon in den vergangenen Jahren, die Lübbecker Feuerwehr. Sechs Feuerwehrmänner waren mit dem Feuerwehrboot dabei, um den Tross der Boote hinten abzusichern und um helfend eingreifen zu können, wenn es notwendig werden sollte.

Feuerwehr immer in der Nähe

Auf die Frage, wie der Schutz gewährleistet wird, erklärt Malte Greve, der diesjährige Gruppenführer der Truppe: „Wir haben alles Notwendige an Bord, um im Notfall schnell eingreifen zu können. Sollte es ernst werden, kann man sich auf uns verlassen. Alle Feuerwehrleute haben eine Ersthelferausbildung. Das gehört bei uns selbstverständlich mit zur Ausbildung. Und wenn es auf einem Boot mal brennt, ist das natürlich für uns kein Grund in Panik zu verfallen. Wir haben eine sogenannte Tragkraftspritze die ausreicht, um sehr effizient Feuer zu bekämpfen.“ Und weiter: "Und wenn es schnell gehen muss, kriegen wir das auch hin. Mit 140 PS im Außenborder und einer Spitzengeschwindigkeit von etwa 60 Stundekilometern sind wir zügig vor Ort.“

Erfreulicherweise verlief der Nachmittag und Abend so, wie man sich eine gelungene Feier wünscht. Besondere Erwähnung verdient die gute Kooperation zwischen dem Restaurant Mäng und dem Club. Zufälligerweise feierte Brigitte Stemmer ein kleines Jubiläum. Genau vor einem Jahr hatte sie das Lokal im Hafen Lübbecke übernommen. Viele begeisterte Gäste hat sie seitdem bekocht und aus dem ehemaligen Clubhaus einen gemütlichen Wohlfühlort gemacht. Das wurde auch an diesem Abend deutlich, schaute man doch in zufriedene Gesichter der Gäste.