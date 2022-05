Lübbecke

Der neue Freibadpark kommt bei den Lübbeckern gut an. Offenbar so gut, dass sich etliche Bürger Sorgen um den Erhalt machen und befürchten, das offene Gelände am Stadtrand könnte verdrecken. Die Politik hat diese Bedenken sofort aufgegriffen. Eine erste Diskussion dazu hat es jetzt abseits der Tagesordnung in der Ratssitzung am Donnerstagabend gegeben.

Von Friederike Niemeyer