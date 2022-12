Bürgerinitiative darf nicht in die Lübbecker Stadtschule

Nachdem die Bürgerinitiative Anfang Dezember eine Veranstaltung zur ökologischen Bedeutung des Baugrundstücks Gabelhorst für das geplante neue Krankenhaus abgehalten hatte, soll es am 12. Januar um die „finanziellen Risiken und Nebenwirkungen des Krankenhausprojektes im Kreis Minden-Lübbecke“ gehen. Der Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Stadtschule, Wiehenweg 35, vorgesehen gewesen. Für diese Örtlichkeit hatte es auch eine Zusage der Stadtverwaltung geben. Doch die Raumbuchung hat nun am Dienstag Bürgermeister Frank Haberbosch zurückgezogen - mit Verweis auf die Landratswahl wenige Tage später und das Neutralitätsgebot der Stadt in diesem Zusammenhang. Die Stadt ist Träger der Schule.

