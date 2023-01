Bürgerinitiative: SPD-Landratskandidat will zuhören

Umstrittene Veranstaltung in der Lübbecker Stadtschulaula zur Klinik-Debatte

Lübbecke

Die Bürgerinitiative für den Erhalt der Krankenhäuser in Lübbecke und Rahden kann wie gewünscht in der Stadtschulaula an diesem Donnerstag eine Veranstaltung abhalten. Nun hat sich auch SPD-Landratskandidat Ali Dogan angekündigt. Der Lübbecker Bürgermeister ist hingegen nicht erfreut.

Von Friederike Niemeyer