Erhalt von Krankenhäusern: Bürgerinitiative stellt keinen Antrag auf Bürgerbegehren 

Es wird kein Bürgerbegehren und somit keinen Bürgerentscheid über den Erhalt der Krankenhäuser in Lübbecke und Rahden geben. Die Bürgerinitiative wird keinen entsprechenden Antrag stellen. Sie will stattdessen auf eine „politische n Bürgerentscheid“ hnarbeiten und weist ihre Mitglieder darauf hin, dass am 31. Oktober eine Entscheidung des Kreistages zum möglichen Klinikneubau ansteht.

Foto: Arndt Hoppe