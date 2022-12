Bus-Shuttle zum Westertor in Lübbecke

Das Warenhaus SB Lüning und der Marktkauf im Westertor bieten einen Bus-Shuttle vom Parkplatz an der Kreissporthalle an.

Marktkauf und SB Lüning haben zu den Feiertagen dieses Service-Angebot auf die Beine gestellt: Für die kommenden zwei Wochen steht den Kunden der beiden Märkte ein kostenloser Bus-Shuttle vom Parkplatz an der Kreissporthalle (Merkur-Arena) bis zum Parkplatz am Einkaufszentrum Westertor zur Verfügung.

Der Shuttle-Bus des Unternehmens Sandmöller Reisen aus Stemwede pendelt vom 19. bis 31. Dezember im 30-Minuten-Takt zwischen den beiden Parkplätzen. Die Haltestellen sind sowohl an der Merkur-Arena als auch am Westertor ausgeschildert, ebenso der Fahrplan. Der Bus fährt montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr. Die Zeiten beziehen sich dabei immer auf die erste bzw. die letzte Abfahrt ab dem Parkplatz Merkur-Arena. An den Samstagen schließen die beiden Märkte an Heiligabend (24. Dezember) um 13 Uhr und an Silvester (31. Dezember) um 14 Uhr.

Die Kunden von Marktkauf und SB Lüning können so ihr Auto bequem an der Merkur-Arena abstellen und den Bus-Shuttle zum Westertor nutzen. Für die Mitfahrer fallen keine Kosten für das Parken sowie für die Fahrt mit dem Kleinbus an. „Mit diesem zusätzlichen Service-Angebot rund um die Feiertage möchten wir unseren Kundinnen und Kunden einen entspannten Einkauf ermöglichen“, sagen sich Donjet Morina, Marktleiter des Marktkaufs Lübbecke, und Soysal Caglar, Marktleiter bei SB Lüning, übereinstimmend.