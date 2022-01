Lübbecke

Still ruht das Areal am Church House, dem ehemaligen Militärgelände der Briten in Lübbecke. Mitte 2019 haben sich die Briten aus Lübbecke verabschiedet. Seit Juli 2020 versucht die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) einen Käufer für das riesige Areal an der Wartturmstraße zu finden.

Von Louis Ruthe und Friederike Niemeyer