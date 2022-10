Corona: Inzidenz steigt über 1200

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Minden-Lübbecke ist am Dienstag deutlich angestiegen. Sie betrug 1215,9, während sie am Vortag noch 893,3 waren.

Er liegt damit weiterhin weit über dem Durchschnitt von Nordrhein-Westfalen (614,8). Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Mühlenkreis lag bei 511.

Die Zahlen der Neuinfektionen (Inzidenz in Klammern) für die einzelnen Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke lauten:

Bad Oeynhausen 79 (1096,1)

Espelkamp 26 (770.0)

Hille 39 (1580,2)

Hüllhorst 29 (1443,6)

Lübbecke 43 (1055,8)

Minden 113 (905,7)

Petershagen 47 (1393,5)

Porta Westfalica 78 (968,3)

Preußisch Oldendorf 18 (1054,3)

Rahden 17 (889,4)

Stemwede 22 (958,1)

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 49 positiv getestete Patienten behandelt. Fünf von ihnen müssen auf der Intensivstation in Minden behandelt werden. Eine Person wird invasiv beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit neun Patienten mit Corona auf der Normalstation behandelt.