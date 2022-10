Corona-Inzidenz steigt weiter

Lag der Wert am Freitag noch bei 837,4, verzeichnete das LZG (Landeszentrum Gesundheit NRW) am Montag für den Kreis ein Sieben-Tage-Inzidenz von 893,3. Zum Vergleich: Die Inzidenz für das Land NRW lag am Montag bei 507,2.

Die Zahlen der Neuinfektionen (Inzidenz in Klammern) für die einzelnen Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke lauten:

Bad Oeynhausen 156 (1308,3),

Espelkamp 62 (915,9),

Hille 58 (1580,2)

Hüllhorst 58 (1547,8),

Lübbecke 80 (1227,9),

Minden 256 (1161,9),

Petershagen 115 (1441,4),

Porta Westfalica 97 (1200,5),

Preußisch Oldendorf 50 (1234,1),

Rahden 42 (921,8),

Stemwede 31 (1019,5).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 55 positiv getestete Patienten behandelt. Fünfvon ihnen müssen auf der Intensivstation in Minden behandelt werden. Eine Person wird invasiv beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit elf Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation.