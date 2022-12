Corona-Schnelltests in Lübbecke auch an den Feiertagen

Testzentrum in der Innenstadt nur am zweiten Weihnachtstag geschlossen

Lübbecke

Das Coroan-Impfzentrum am Geistwall in Lübbecke schließt demnächst, die Testmöglichkeiten bleiben aber bestehen. Auch über die Feiertage bietet „Lübbecke testet“ in der Innenstadt diesen Service an..