Das Fundament für "Die Vielfalt" steht

Lübbecke

Wer den vergangenen Wochen aufmerksam am Kreisverkehr an der B65 vorübergekommen ist , dem ist eine Veränderung auf der Mittelinsel aufgefallen. Was es damit auf sich hat, wissen viele jedoch nicht. „Hier ist am 7. Oktober das Fundament für ein Kunstwerk fertiggestellt worden“, sagt der Lübbecker Bahadir Gür, der jahrelangen mit den Künstlerkollegen Rainer Ern und Thorsten Held an diesem Kreisel-Kunstprojekt gearbeitet hat.

Von Arndt Hoppe