Nach zwei Jahren Pause genießen Hunderttausende den Blasheimer Markt in Lübbcke in vollen Zügen

Egal ob Tag oder Nacht - der Strom der Pilger auf der Suche nach dem "kleinen Glück" ist selten abgeebbt in den vergangenen vier Tagen seit der Markteröffnung. In einer Zeit, in der Vieles die Menschen bedrückt, schienen viele regelrecht ausgehungert zu sein nach ein paar Stunden Lebensfreude, Sorglosigkeit und Partystimmung. Und so tauchten sie ein in eine farbenfrohe, fröhliche, laute und ausgelassene Welt, in der Ukrainekrieg, explodierende Lebenshaltungskosten oder auch die Sorge um mögliche Corona-Herbstwelle weit sind.

Und diesen Wunsch nach kleinen Glücksmomenten bediente der Blasheimer Markt bestens. An den Nachmittagen waren es besonders die Familien, die endlich wieder "ihren Blasheimer" besuchen konnten, der schließlich für die Einheimische, aber auch für viele Besucher aus Nachbarstädten so selbstverständlich in jedes Jahr gehört wie Ostern oder Weihnachten. Darüber freuten sich zum Beispiel Rainer und Angela Höppner, die mit ihrer Tochter Jana aus Bad Holzhausen, rübergekommen waren. Ein Besuch auf dem Markt ist für die drei ein Muss. "Es macht Spaß nach so langer Zeit wieder hier zu sein. Es gehört einfach dazu", sagt Rainer Höppner, nachdem Frau und Tochter eine Runde auf dem "Big Monster" gedreht haben.

Der Nervenkitzel von Fliehkraft und wilder Schleuderfahrt schien besonders vielen gefehlt zu haben. Am Samstag standen an vielen der Fahrgeschäften lange Schlangen. "Die nächste Fahrt geht vorwärts!", schallte es aud dem Lautsprecher am Musikexpress. Der Klassiker lockt nach wie vor viele zum Mitfahren. In den Spitzenzeiten dauert es nach der Tour nicht einmal eine Minute, bis sich die Wagen gefüllt haben und die wilde Fahrt wieder losgehen kann. So auch für die Teenager Lisanne, Paul, Melissa und Minh Anh, die extra aus Herford gekommen waren. Der 15-jährige Paul sagt: "Ich war schon vier Mal auf dem Blasheimer Markt." Doch für die drei Mädchen ist es eine Premiere, die ihnen viel Spaß macht.

Die Sprüche der Einheizer auf den Fahrgeschäften sind überall präsent und animieren viele Adrenalin-Junkies zum Einsteigen. "Neue Runde, neue Reise! Zack zack", "Wollt Ihr noch mal?!"

Zahlreichen kleinen Glückrittern haben es offenbar die großen bunten Plüschtiere und -puppen angetan, die an vielen Losbuden oder bei Geschicklichkeitsspielen als Gewinne warten. Freudestrahlend hält die kleine Diana aus Espelkamp einen großen knuffigen Mario im Arm, den sie beim Pink Date gewonnen hat. Sie ist mit ihren Eltern Ewgheni und Marcela Tacu und ihren kleinen Brüdern Robert und Matei auf dem Markt und verständlicherweise begeistert von dem Ausflug.

Für manche Besucher fühlt sich ein solches Volksfest sogar wie in großes Glück an. Mohammed Mekhlef aus Syrien ist mit Qasim Qasim und Iler Qasim (beide kurdische Jesiden aus dem Irak) zusammen auf dem Markt. "Wir sind glücklich, in Deutschland zu sein", sagt Mohammed, der wie Qasim seit sechs Monaten hier ist. „Es ist schön hier, man hat keine Angst - auch nicht vor lauten Geräuschen“, sind sich die jungen Männer einig, die in ihrem Leben ganz andere Erfahrungen gemacht haben.

Beliebte Plätze, um mit feierfreudigen Freundinnen und Freunden den Alltag hinter sich zu lassen, sind die drei großen Partyzelte auf dem Markt. Im Rose-Zelt ist zum Beispiel schon am frühen Samstagabend die Party in vollen Gang. Denn dort sind viele Sportmannschaften am Start, um dabei zu sein, wenn der Blama-Meister gekürt wird. Das ist immer das Fußballteam, dass zum Zeit des Blasheimer Marktes die Tabelle der Kreisliga A anführt -- diesmal bekommt Tengern den Pokal und viele andere Damen- und Herrenmannschaften feiern mit. Schon um 19 Uhr wird im Zelt zu Mallorca-Hits auf den Bänken und Tischen getanzt und gesungen: "Endlich wieder Malle - endlich wieder da!"

Deutlich weniger rasant geht es im große Gewerbezelt zu. Manch einer, der eine kleine Pause vom Trubel braucht, begibt sich dort auf einen Rundgang. Ein beliebter Treffpunkt im Gewerbezelt ist das Café mit den umliegenden Ständen von Lübbecke Marketing, Stadt, Stadtwerken, AOK und Lebenshilfe. Dort sind auch Peter Schmüser und Henrich Oevermann von Lübbecke Marketing zu finden. Sie äußern sich zufrieden damit, wie das Angebot angenommen wird. "Sehr interessiert sind die Besucher zum Beispiel am Theaterprogramm, das von unserem neuen Kulturteam vorgestellt wird", sagte Schmüser. Besonders gut sei auch der Stand des Touristikverbandes "Die westfälischen Sieben" angekommen, sagten beide. "Das ist ein Thema, das hier gut hineinpasst", sagte Peter Schmüser.

Heimische Einsatzkräfte und Stadtvertreter blickten am Sonntag auf einen weitgehend ruhigen, störungs- und einsatzfreien Markt zurück. Lübbeckes Feuerwehrchef Mario Bringewatt und Klaus-Jürgen Bernotat vom Marktausschuss bedankten sich ausdrücklich bei den Schaustellern. „Trotz der schwierigen Zeiten haben unsere Schausteller Herz gezeigt und sich großzügig bei sozialen Aspekten gezeigt“, lobte Bringewatt. Bernotat nannte beispielhaft Freifahrten für Jugendfeuerwehr, Blasheimer Grundschüler oder Teilnehmer des Gottesdienstes für soziale Einrichtungen.