Das Jubiläum kann kommen

Es begann mit Wilhelm Tell, mitten in den Jahren der Weimarer Republik. Die Bühne sah anders aus, Bilder gab’s nur in Schwarz-Weiß. 99 Jahre später bereiten sich die Mitglieder der Freilichtbühne Nettelstedt auf das Jubiläumsjahr vor – mit Schneewittchen und Dracula. Es wird bereits geprobt – so früh wie noch nie.

Die Jubiläums-Stücke stammen aus der Feder von Claus Martin. Der 55-jährige Regisseur und Komponist zeichnete vor einigen Jahren für einige der vielleicht schönsten Inszenierungen in Nettelstedt verantwortlich. Wer erinnert sich nicht an „Die kleine Hexe“, an „Michel in der Suppenschüssel“ oder auch an „In 80 Tagen um die Welt“. Martins Aufführungen verzauberten die Zuschauer. Sein selbst komponiertes Grusical „Dracula“ feierte 2010 eine umjubelte Premiere. „Das war damals unser erstes richtiges Musical“, sagt Bühnensprecherin Jana Wehmeyer. Weil Dracula seinerzeit so ein Kassenschlager war, muss der legendäre Vampir jetzt erneut aus seiner Kiste steigen. Premiere ist am 17. Juni.