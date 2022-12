Das vielseitige Schulleben am Lübbecker Wittekind-Gymnasium

Im Anschluss ging es für die sehr zahlreich erschienenen Gäste auf eine ausführliche Schulführung unter der Leitung der Lehrkräfte, die Eltern und Kinder in kleinen Gruppen begleiteten und informierten. Zwischendurch erlebten die Viertklässler immer wieder Mitmachunterricht in verschiedenen Fächern. So konnte man sich etwa in den Sporthallen in einem Parcours austoben, bilingualen Englischunterricht erleben, in den naturwissenschaftlichen Fächern kleine Experimente durchführen, in der Informatik winzige Roboter „zum Leben erwecken“ oder im Kunstunterricht einen Wittekind-Button kreativ gestalten.

Mit Kostümen in die Foto-Box

Im Sprachencafé beeindruckte die große Zahl der am Gymnasium vertretenen Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Latein, Italienisch und Russisch. Auch die Theaterarbeit zog die kleinen und großen Besucher in ihren Bann, denn die theaterbegeisterten Schülerinnen und Schüler hatten sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In den schönsten Theaterkostümen konnten sich die kleinen Gäste in einer Foto-Box fotografieren lassen und so ein fantasievolles Foto als Erinnerung an einen schönen Schultag mit nach Hause nehmen.

Die Eltern nutzten die Zeit auch für den Besuch einer umfangreichen Ausstellung, die die besonderen Angebote des Wittekind-Gymnasiums beleuchtete, wie etwa die zahlreichen Austauschaktivitäten der Europaschule.

Infoabend im Gymnasium

Da der erlebnisreiche Tag „Lust auf mehr“ machte, meldeten sich alle Viertklässler direkt zur Anschlussveranstaltung, dem Schnupperunterricht am Wittekind-Gymnasium, an.

Alle Eltern, die sich noch weiter informieren möchten, werden dazu im neuen Jahr Gelegenheit bekommen: Am 18. Januar 2023 steht um 19 Uhr im Pädagogische Zentrum der Schule ein weiterer Informationsabend auf dem Programm.

Der Anmeldezeitraum beginnt dann am 4. Februar und endet am 17. Februar. Die Termine werden im neuen Jahr online vergeben unter www.wittekind.de.