Lübbecke

„Das hier ist mal unser privater Eingang gewesen – genau hier“, sagen Anne und Jacob und deuten auf den Tresen, der sich im vorderen Bereich des Bestattungshauses am Berliner Tor in Lübbecke befindet. In den vergangenen Monaten haben sie zwei große Herausforderungen gemeistert: die Sanierung und Vergrößerung der Räume ebenso wie die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Von Finn Luca Zell