Typisierung am Berufskolleg Lübbecke

Lehrkräfte und Schüler des Schwerpunktes Gesundheitswesen am Berufskolleg Lübbecke organisieren an drei Tagen eine Typisierungsaktion der DKMS (Deutsche Knochenmarksspende). Sie soll dazu beitragen, dass ein Stammzellspender für den an Blutkrebs erkrankten Lübbecker Jonathan Laurenz gefunden wird. Die angehenden Medizinischen Fachangestellten (von links) Sarah Tissen, Jana Vojtenko und Jona Wittemeyer (alle Praxis Dr. Kühne) empfangen die Freiwilligen und geben die Testsets für den Abstrich heraus.

Foto: Arndt Hoppe