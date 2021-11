Den Fußball immer im Fokus

Lübbecke

An was denken Sie, wenn Sie das Wort „Fußball“ hören? 22 Spieler, ein Ball, ein Schiedsrichter, 90 Minuten? Für Fotograf Reinaldo Coddou ist es viel mehr als ein Spiel. Bei der „Woche der Fußballkultur“, mit Events rund um den Fußball und seine Fans war der in Berlin wohnhafte Fotojournalist in Lübbecke zu Gast. Anlass: Die Vernissage seiner Ausstellung „Kunstschuss“ im Speicher am Burgmannshof, die Facetten aus mehr als zwei Jahrzehnten Fußballfaszination rund um den Globus beleuchtet.

Von Finn Luca Zell