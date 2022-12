Der neue Lübbecker Marktkauf stellt sich vor

Eröffnung am 8. Dezember mit Spendenaktionen - mit moderner Kassen-Technik

Lübbecke

Papendiek 11: So lautet die Anschrift des neuen Marktkaufs in der Lübbecker Innenstadt. Wenn sich am Donnerstag, 8. Dezember, um 7 Uhr die Pforten zum Lebensmittelmarkt im Westertor-Einkaufszentrum öffnen, dürfen sich die Kunden auf modernes Einkauf-Ambiente und die eine oder andere Sonderaktion freuen.

Von Friederike Niemeyer