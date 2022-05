Lübbecke

Wer in den vergangenen Tagen an der Lübbecker St.-Andreas-Kirche vorbeigekommen ist, wird die weiträumigen Absperrungen und die Baufahrzeuge längst bemerkt haben. Mit der Tätigkeit der Baumaschinen hat der erste Bauabschnitt der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an und in der Kirche begonnen. Hiermit soll, wie bereits mehrfach berichtet, vor allem das Feuchtigkeits- und Geruchsproblem des Gebäudes beseitigt werden.